Dopo quattro ko di fila, il Berna espugna Zurigo

ZURIGO - Nella serata odierna il Berna è tornato alla vittoria dopo quattro battute d'arresto consecutive.

Gli Orsi hanno infatti liquidato i Lions 4-2 all'Hallenstadion, in virtù dei sigilli di Jeffrey (4') e Pestoni (26'), così come della doppietta di Scherwey (28' e 40'). Di Andrighetto (28') e Noreau (50') le segnature per lo Zurigo.

Grazie a questo successo la compagine della Capitale resta ultima in classifica, ma sale a 23 punti, quattro lunghezze in meno del Langnau (27), sceso però sul ghiaccio sette volte in più. Dal canto loro i Lions (61) mantengono la seconda piazza, tre punti in più del Friborgo (58) e otto in meno del leader Zugo (69).

keystone-sda.ch (ALEXANDRA WEY)