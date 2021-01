Lungo stop per Nyffeler

RAPPERSWIL - Brutte notizie per il Rapperswil, che dovrà fare a meno di Melvin Nyffeler per diverso tempo. Il portiere dei sangallesi, feritosi a un piede nel corso dell’ultimo match, sarà out per 4-7 settimane.

Nel frattempo, in casa Berna, da segnalare il rinnovo del giovane Mika Henauer. Il difensore 20enne ha firmato fino al 2024.