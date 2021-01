Pelletier: «Portieri? Conterà la forma del momento»

LUGANO - Due partite, due vittorie, zero gol subiti. Dopo un periodo di difficoltà il Lugano si è rialzato ed è ora pronto per altre due partite casalinghe, contro Losanna e Rapperswil.

«Sicuramente è un vantaggio poter giocare alla Cornèr Arena - il pensiero dell'allenatore Serge Pelletier - In gennaio abbiamo disputato diverse gare fuori casa. Senza viaggi si risparmiano tante energie».

Sul ghiaccio in allenamento si è rivisto Bernd Wolf, ma il giocatore non è ancora pronto per giocare. Così come Elia Riva: secondo quanto dichiarato dal coach ci vorranno ancora diverse settimane prima di rivederlo sul ghiaccio. «Gli faccio gli i miei auguri che possa tornare presto».

Tra le note positive del momento senza dubbio le prestazioni dei due portieri Schlegel e Zurkirchen, reduci entrambi da uno shutout. «Hanno giocato ottimamente. L'alternanza? Conterà la forma del momento».

Nelle ultime gare, complici alcune assenze, c'è stato spazio anche per Haussener e Zangger: «Ci hanno dato velocità. Sono due giocatori che pattinano tanto, hanno portato qualcosa in più al nostro gioco».

TiPress