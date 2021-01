Sconfitta amara ai rigori

SIERRE - Bella prestazione e bel punto per i Ticino Rockets, che nella 29esima fatica del loro campionato hanno graffiato nella tana del Sierre, arrendendosi solo 4-3 ai rigori.

Contro una delle squadre più competitive della categoria, i Razzi si sono mostrati ispirati e combattivi. Hanno subito, è vero, ma sono pure riusciti a ribattere colpo su colpo agli ambiziosi rivali. Sotto dopo 5’, puniti da Castonguay, i Rockets hanno trovato il pari nel periodo centrale con Schwab (28’). Nuovamente sotto, per mano di Asselin (45’17”), sono immediatamente rientrati con Deluca (45’41”) per poi operare il sorpasso con Haussener (58’). Successo? No, il punto locale di Rimann ha spinto le due compagini ai supplementari e in seguito ai rigori. Lì i padroni di casa si sono mostrati migliori, levando ai ticinesi lo sfizio di un successo importante.