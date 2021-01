HCL: primo contratto da professionista per Fatton

LUGANO - Nella giornata odierna - martedì 5 gennaio - Thibault Fatton ha firmato il primo contratto da professionista della sua carriera.

Il giovane portiere degli U20 Elit bianconeri si è accordato per due anni con la prima squadra del Lugano e segue così le orme del suo compagno di squadra Davide Fadani, attualmente il vice di Niklas Schlegel.

Di seguito il comunicato:

"L’Hockey Club Lugano comunica di aver siglato un contratto Entry Level per le stagioni 2021/22 e 2022/23 con l’attuale portiere della propria squadra U20 Elit Thibault Fatton. Classe 2001, cresciuto nel settore giovanile dello Chaux-de-Fonds, Fatton (182 cm. x 70 kg.), è approdato alla Cornèr Arena nella stagione 2018/2019 e, da quel momento, ha difeso con successo la gabbia degli U20 Elit bianconeri in coabitazione con un altro talento del vivaio come Davide Fadani. Negli ultimi giorni del 2020 Thibault è stato il portiere titolare della Nazionale rossocrociata ai Mondiali U20 di Edmonton dove, nonostante le tre sconfitte nelle gare disputate, ha fornito ottime prestazioni. Come per gli altri U20 della società, il contratto Entry Level prevede il possibile impiego in National League o nel farm team di Swiss League".

keystone-sda.ch (JASON FRANSON)