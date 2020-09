Covid-19: annullata la Coppa Spengler

È ufficiale: l'edizione del 2020 della Coppa Spengler è stata cancellata a causa del'emergenza legata al coronavirus. Il consueto torneo natalizio di hockey di Davos - giunto alla 94esima edizione e dove ricordiamo avrebbe dovuto partecipare per il secondo anno consecutivo anche l'Ambrì - non avrà dunque luogo.

Si tratta complessivamente della quinta volta dal lontano 1923 che questa manifestazione non prenderà il via come previsto, dopo le annate del1939, 1940, 1949 e 1956. Ricordiamo che oltre alla compagine biancoblù, era prevista anche la presenza di Davos, Team Canada, KooKoo, Bars Kazan e Sparta Praga. La notizia è stata resa nota dagli organizzatori della manifestazione.

«Anche con il miglior concetto sanitario del mondo, la festa di hockey che eravamo abituati a organizzare, non era concepibile», ha spiegato Marc Gianola, CEO dei grigionesi. «La nostra priorità era che ogni squadra potesse rientrare nel proprio Paese in buona salute. Una garanzia che non avremmo potuto offrire quest'anno(...)».