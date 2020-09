Domenichelli accoglie Carr: «Potrà darci una grande mano»

LUGANO - Con l'arrivo di Daniel Carr, 28enne canadese dai numeri decisamente interessanti (213 punti in 253 gare di AHL; 36 in 111 match di NHL), il Lugano ha completato il suo pacchetto stranieri. Legatosi ai bianconeri fino a metà novembre - con opzione per un prolungamento sino a fine dicembre -, l'attaccante raggiungerà i compagni e lo staff tecnico nelle prossime settimane, non appena le pratiche amministrative saranno state ultimate.

«Daniel è un attaccante completo che può giocare sia ala sia centro - ha commentato Hnat Domenichelli, GM del Lugano - È un giocatore molto combattivo, grintoso, un grande lavoratore, molto pericoloso davanti alla porta. Nelle ultime due stagioni è stato il miglior realizzatore della squadra sia con i Chicago Wolves sia con i Milwaukee Admirals. Sono sicuro che potrà darci una grande mano».

Carr, a livello di import, va ad aggiungersi ad Arcobello, Boedker, Heed e Lajunen (attualmente ai box).