Una stagione "mozzata": e ora cosa si aspettano i tifosi?

LUGANO - Una stagione mozzata, una stagione privata del suo momento più bello: i playoff. Uno scenario inimmaginabile soltanto qualche settimana fa ma che purtroppo si è materializzato. E così anche i tifosi non hanno potuto godersi le partite più attese della stagione, quelle con vista sul titolo nazionale. Cosa si attendono ora dalla società i fans bianconeri? Un rimborso? Abbiamo girato il quesito a tre fedelissimi della Cornèr Arena...

Alessandro - Chiaramente questa situazione ha spiazzato un po' tutti, tra cui anche la nostra amata società. Dal club non mi aspetto nessun rimborso, mi attendo però che ci contattino con una lettera comunicandoci la loro decisione. Chissà che magari possano pensare a un piccolo sconto per il prossimo campionato. E dirò di più: anche i giocatori, vista com'è andata, penso possano fare un passo nei confronti del club...

Emiliano - La Cornèr Arena è la mia seconda casa. Sono sempre stato abbonato, eccetto l'ultima stagione. Mi metto nei panni del tifoso che ha pagato una tessera valida per regular season e playoff. Pretendere un rimborso non penso sia la soluzione migliore, visti i mancati introiti con i quali la società già deve far fronte. Penso però che l'anno prossimo, nonostante i nostri abbonamenti siano i più economici della Svizzera, si possa optare per un ribasso. Qualche anno fa il club aveva alzato il costo della tessera stagionale per via delle partite di Champions: da lì i prezzi sono sempre rimasti invariati... Lasciatemi concludere con un messaggio: restiamo uniti, in questo momento la salute di tutti conta più di ogni rivalità...

Alex - Non mi aspetto che mi rimborsino una parte dell'abbonamento, ma che se ne tenga conto per il campionato venturo questo sì. Nel 2019 abbiamo visto solo due gare di playoff, quest'anno nessuna: alla luce di ciò penso sia giunto il momento di rivedere al ribasso il prezzo della tessera, anche per venire incontro a quei tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno.