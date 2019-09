Primi punti europei per l'Ambrì

AMBRÌ - Dopo aver perso i primi due incontri della fase a gironi di Champions League in trasferta, l'Ambrì ha colto il suo primo successo europeo alla Valascia. La truppa di Luca Cereda ha infatti sconfitto 2-1 il Farjestad grazie ai sigilli di Hofer (24') e D'Agostini (49'). Per gli svedesi è invece andato a segno nel finale Mozik (57').

I leventinesi - scesi sul ghiaccio con Hrachovina fra i pali e con la prima linea offensiva composta da Sabolic, Müller e D'Agostini - hanno disputato una partita solida e ordinata in difesa, mentre in attacco hanno saputo sfruttare due ottime occasioni. Nel finale il bottino poteva essere maggiore ma i tentativi nell'ordine di Fora, Sabolic e Zwerger e Fora non sono andati a buon fine per un soffio.

I biancoblù occupano il terzo posto del Gruppo G con 3 punti, dietro a Farjestad (6) e Monaco (7), con i tedeschi che hanno perso 3-2 ai rigori contro il Banska Bystrica (2).

Sabato sera (ore 19.45) avrà luogo in Leventina il quarto match di questa competizione: alla Valascia arriva il Red Bull Monaco.

AMBRÌ - FARJESTAD 2-1 (0-0; 1-0; 1-1)

Reti: 24' Hofer (Fora) 1-0; 49' D'Agostini (Ngoy) 2-0; 57' Mozik (Nilsson) 2-1.

AMBRÌ: Hrachovina; Fischer, Plastino; Fora, Dotti; Fohrler, Ngoy; Pinana; D'Agostini, Müller, Sabolic; Hofer, Flynn, Zwerger; Trisconi, Kostner, Bianchi; Goi, Dal Pian, Kneubuheler.

keystone-sda.ch/STR (Samuel Golay)