Domenichelli è carico: «Arriveremo nelle prime sei...»

LUGANO - Questa sera - mercoledì 4 settembre - ha avuto luogo la tradizionale conferenza stampa di presentazione del Lugano in vista della stagione 2019/2020. Per l'occasione i bianconeri hanno deciso di organizzare un piacevole momento sul battello, così che i nuovi arrivati potessero ammirare le bellezze della nostra regione direttamente dal lago.

La società ha lavorato sodo questa estate e sono molti i volti nuovi che sono giunti alla Cornèr Arena. Per quanto riguarda la squadra sono arrivati sei giocatori – Lammer, Suri, Zangger, Ohtamaa, Spooner e Zurkirchen – due allenatori – Kapanen e il suo vice Nyman – e soprattutto il direttore sportivo Hnat Domenichelli. «Siamo pronti a partire», è intervenuta la presidente del club Vicky Mantegazza. «In questi ultimi mesi abbiamo lavorato tanto per portare cambiamenti a ogni livello. Reputo il nostro staff molto valido, dall'amministratore delegato Marco Werder – che ha il sangue bianconero – al General Manager Hnat Domenichelli, che si è subito calato nel suo ruolo e sta lavorando davvero tanto, passando per l'head-coach Sami Kapanen, un tecnico con grande carisma. Lotteremo per raggiungere i nostri obiettivi, ma mai come quest'anno dovremo avere pazienza e lavorare sodo».

È risaputo che i grossi cambiamenti in una società sportiva richiedono sempre del tempo, per cui ci vorrà qualche mese prima di riuscire a vedere il massimo del potenziale di ognuno... «La National League è molto competitiva e fra le squadre c'è molta concorrenza, ma nonostante questo sono dell'idea che saremo in grado di arrivare nelle prime sei della classifica di regular season», ha continuato Hnat Domenichelli. «Per raggiungere questo obiettivo dovremo però restare con i piedi per terra e lavorare duramente. Nell'hockey moderno se entri nei playoff può succedere di tutto e per entrarci dobbiamo partire bene, restare uniti e collaborare insieme per il bene della squadra. Se restiamo tranquilli e lasceremo lavorare questo gruppo senza troppa pressione, sono sicuro che i risultati arriveranno presto».

Infine anche coach Kapanen è soddisfatto di questo primo mese di lavoro: «È stato un mese molto intenso, dove ho avuto modo di conoscere tutti i giocatori, prendere confidenza con loro e di familiarizzare con l'ambiente. Abbiamo finora lavorato duramente e siamo pronti per iniziare il campionato. Il gruppo di giocatori è ottimo e sono sicuro che passo dopo passo riusciremo a toglierci le nostre soddisfazioni(...)».

Tipress