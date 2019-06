Derby iconici, bagarre e campioni irripetibili: come “suona” il nostro hockey

LUGANO - Quali sono stati gli episodi più importanti, più famosi o anche più curiosi della storia di Ambrì e Lugano? E cosa ricordano di essi i campioni che si trovavano in pista mentre biancoblù e bianconeri vivevano le loro gioie più grandi o le delusioni più cocenti?

Sono queste due le domande alle quali, nelle prossime settimane, proveremo a dare una risposta. Ripescando tra ricordi ancora vivi e sfogliando tra le pagine che raccontano le gesta di sopra e sottocenerini, abbiamo scelto per voi alcuni tra i momenti che in modo più netto hanno lasciato il segno. E poi, non paghi, abbiamo chiesto un parere a chi, sul ghiaccio e non in tribuna – che sia “normale” o stampa cambia poco – di tali momenti è stato protagonista, lottando, sudando e sperando. Non aspettatevi una celebrazione lineare: quella delle ticinesi è stata una corsa ondeggiante, un su e giù frizzante ma a volte durissimo da accettare.

Se però, malinconici o solo curiosi, vi verrà voglia di rivivere un'emozione, allora siete sintonizzati sulla frequenza giusta. Se poi – anche meglio – siete cultori di tutta la musica e non solo quella suonata da Ambrì e Lugano, per voi abbiamo pensato a una veloce ma puntuale divagazione. Il nostro juke-box proporrà diversi generi, facendo rimbombare le note messe in fila dalle altre dieci squadre di National League.

Quale giocatore ha macchiato indelebilmente la sua carriera con un photoshop “spinto”? Quale, invece, ha consumato un festeggiamento lungo e stranissimo? Sapete le risposte? Vi interessano anche le altre domande? Non vi rimane che attendere che parta la musica. Che cominci a risuonare il nostro... Disco per l'estate!

Tipress, archivio