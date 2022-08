«La Roma mi stuzzica molto»

Tra novembre e dicembre il campionato si fermerà per far posto alla Coppa del mondo; si può ipotizzare che, alla fine, la spunterà la squadra che ha in rosa meno “nazionali”?

«Si può ipotizzare che non sarà un campionato normale. La variabile-Mondiali è infatti importante, assolutamente da tenere in considerazione. Più che per quella, guardo con interesse alla Roma per la qualità della rosa allestita da Pinto. E ovviamente per l'uomo seduto in panchina».