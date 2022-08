Alonso, collezionista di scelte sbagliate e “spacca spogliatoio”: ecco perché ha vinto “solo” due titoli Mondiali

Fernando dopo la Minardi è stato in Renault quattro anni, poi in McLaren Mercedes un anno a litigare con Hamilton e regalare il Mondiale a Raikkonen, quindi ancora in Renault per due anni prima di passare in Ferrari per cinque stagioni a cui ha fatto seguire quattro anni in McLaren (tre con motore Honda definito Gp 2 engine e una con motore Renault). Negli ultimi due anni è poi passato all’Alpine per decidere di tradirla e firmare con Aston Martin per il futuro. Non è invece chiaro quante fidanzate abbia avuto in questo periodo quando, tra parentesi, è stato anche sposato cinque anni con la cantante Raquel del Rosario che abbiamo sentito pure a San Remo (era il suo periodo ferrarista).