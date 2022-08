Zurigo nullo, il Sion s’abbuffa

Stanchi dopo le fatiche europee e non certo concentratissimi, i tigurini hanno retto il ritmo dei vallesani solo nel primo tempo. In quel parziale si sono mostrati propositivi e hanno provato - senza riuscirci - a graffiare dalle parti di Lindner. Dopo l’intervallo sono però calati e così, rotto l’argine, i biancorossi hanno potuto dilagare. In poco più di 10’ Itaitinga (doppietta) e Stojilkovic hanno infatti trovato il modo di perforare Brecher, garantendo a mister Tramezzani il secondo successo in questo primo scorcio di stagione.