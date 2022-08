Mauro Icardi è molto vicino al Monza

Nel corso delle ultime settimane l'ex centravanti dell'Inter - squadra con cui si è laureato in due occasioni capocannoniere della Serie A (2015 e 2018) - è infatti stato messo ufficialmente alla porta dai parigini e ha già rifiutato sia Nizza sia Borussia Dortmund, destinazioni giudicate non adeguate dalla sua famiglia. Pur di "sbarazzarsi" di Icardi - legato ancora per due anni ai francesi, con uno stipendio di circa 9 milioni a stagione - il PSG sarebbe pronto a cederlo al Monza in prestito nel corso di questa sessione di mercato, pagando anche parte del suo stipendio.