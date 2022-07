Il Barça vuole Messi: «La strategia per riprenderlo c'è...»

BARCELLONA - Messi-Barcellona: l'amore non è mai finito. Il ritorno del campione argentino in Catalogna potrebbe infatti non essere così utopico ed è quello che si augurano i tifosi blaugrana. A rendere il sogno "tangibile" sono state le parole del presidente Joan Laporta. «Faremo in modo che Lionel Messi termini la sua carriera al Barça», ha dichiarato il numero uno catalano a "CBS Sports". «È un desiderio che abbiamo e mi auguro di trasformarlo in realtà. Abbiamo una strategia per riportarlo a Barcellona».