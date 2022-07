Il sorprendente Bellinzona guarda tutti dall'alto e... domani ci riprova

BELLINZONA - Il campionato di Challenge League è ormai giunto alla terza giornata ed è finora stato molto equilibrato e combattuto. Nessuna squadra è infatti stata in grado di vincere entrambe le partite disputate e la classifica è di conseguenza guidata da tre formazioni con 4 punti. Fra queste c'è anche il sorprendente neopromosso Bellinzona, capace di piegare all'esordio il blasonato Losanna (1-0) e di pareggiare in seguito in trasferta contro il Thun dell'ex Lustrinelli (1-1).