Il Lugano perde anche al Letzigrund e resta fermo a zero punti

In occasione della seconda giornata di Super League la formazione bianconera si è infatti arresa al Grasshoppers - al debutto in campionato - con il punteggio di 2-1. Nella circostanza il tecnico ticinese Mattia Croci-Torti ha ritrovato Mattia Bottani in qualità di titolare, schierandolo a fianco di Haile-Selassie e a supporto di Celar, unico terminale offensivo. Il tridente ha mostrato una buona intesa, anche se la squadra è apparsa in generale ancora troppo in affanno a centrocampo. Per le Cavallette l'eroe dell'incontro è stato Kwabe, autore di una doppietta (12' e 47'), mentre per gli ospiti il gol della bandiera è stato siglato da Celar su rigore al 79'.