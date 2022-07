Il Crus si coccola Bottani: «È un'icona della nostra società»

Intanto il tecnico sottocenerino ha recuperato pienamente uno dei suoi uomini migliori, ovvero Mattia Bottani, reduce da un infortunio. «L’ho visto dispiaciuto per non aver potuto aiutare i suoi compagni dal primo minuto domenica scorsa, ma ho preferito rimanere cauto, dato che non aveva disputato troppe amichevoli e che necessitava di ritmo. Non ha ancora i 90′ nelle gambe ma non c’è dubbio che al Letzigrund sarà in campo dal primo minuto. Le voci sull’interessamento del Sion per lui? Sicuramente quando si parla di Mattia dobbiamo avere solo rispetto. È un giocatore che ha disputato 274 partite nel Lugano, realizzando 44 gol e 35 assist. Ha giocato due finali di Coppa svizzera, una delle quali vinta, ha all’attivo due partecipazioni in Europa League e una convocazione in nazionale. Stiamo parlando di un’icona della nostra società. Queste illazioni lasciano il tempo che trovano: è normale che tutte le squadre siano interessate a un giocatore del genere. È un elemento che a Lugano ha lasciato il segno ed è ciò che vedo tutti i giorni, anche perché Mattia dimostra a ogni allenamento di avere voglia di vincere con questa maglia. Queste voci non mi hanno toccato perché vedo come lavora e la voglia che ha di aiutare la squadra. Faremo di tutto per tenerlo».