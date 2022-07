«Emozioni uniche, loro sembravano delle macchine»

L'amichevole contro una squadra di Serie A, un lusso per un giovane allenatore come te...

«Assolutamente sì, anche perché quella alle porte sarà soltanto la mia seconda stagione da allenatore. Dopo aver chiuso la carriera da calciatore, l'anno scorso ho iniziato l'avventura in panchina alla guida del Losone. Voglio approfittarne per ringraziare il Gambarogno-Contone per la fiducia concessami e per avermi dato la possibilità di allenare una squadra di Seconda Interregionale, nonostante la mia giovane età. Diciamo che iniziare questo percorso con un'amichevole con l'Atalanta è qualcosa di incredibile che non mi sarei mai aspettato. L'obiettivo per quest'anno? Lottare nella parte alta della classifica e provare ad avanzare il più possibile in Coppa, competizione che per noi inizierà il 21 agosto, giorno in cui affronteremo il Kriens».