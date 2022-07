Solskjaer scrive ad Haaland: «Sei finito dalla parte sbagliata»

In un'intervista al "Manchester Evening News", Haaland ha ora svelato il contenuto dell'sms ricevuto dal suo connazionale. «Di tanto in tanto ci sentiamo, ha avuto un enorme impatto sulla mia carriera quando ero al Molde - ha spiegato l'attaccante - Quando ho firmato per il City mi ha subito scritto per "congratularsi". Poi però ha aggiunto... “Buona fortuna, anche se sei andato dalla parte sbagliata di Manchester…”». Insomma certi amori - come quello di Solskjaer per lo United - non finiscono mai...