«La MLS è ricca di insidie, non è per pensionati»

«Seguivo da tanto la MLS. Il livello è cresciuto, la qualità, le squadre e i giocatori sono notevolmente migliorati. Questo è un campionato che ha fatto molta strada negli ultimi 10 anni e non credo sia giusto considerarlo per pensionati - ha spiegato il gallese - Ritengo ci siano parecchie difficoltà anche in questo torneo, ma sono qui per incidere e lasciare il segno. Ho ancora 32 anni e non voglio starci solo per 6 o 12 mesi. Questo trasferimento mi dà l'opportunità di andare avanti verso il prossimo Europeo. Ho trovato un ambiente fantastico e voglio aiutare il club, spero di poter fare la mia parte per portarlo al livello successivo».