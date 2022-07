C’è il Monza: test di lusso per il Bellinzona

Archiviati i due test con il Lugano U21, l’ACB avrà infatti l’onore di ospitare il Monza, neopromosso in Serie A dopo il successo nei playoff contro Brescia e Pisa. Quella del Sopraceneri è la prima uscita stagionale per i biancorossi; un’ottima occasione per la dirigenza per valutare la rosa a disposizione di mister Giovanni Stroppa ed eventualmente, nonostante gli innesti già fatti, decidere dove intervenire ulteriormente per migliorarla. In Brianza di questo, del mercato, si occupa Adriano Galliani. E proprio l’amministratore delegato del club - fido collaboratore di Silvio Berlusconi fin dagli albori del grande Milan - sarà presente sulle tribune dell’impianto ticinese… in vesti diverse. Sarà un po’ ospite d’eccezione, un po’ spettatore interessato, un po’ uomo dedito alle pubbliche relazioni. Oltre allo storico dirigente, il Comunale accoglierà poi numerosi addetti ai lavori, che con i campionati ormai vicinissimi stanno vivendo giorni febbrili, e ovviamente tanti appassionati e curiosi. Molti provenienti dall’Italia.