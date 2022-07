Il Lugano ingloba la sezione femminile e riparte dalla LNB

Così si esprime il CEO e vicepresidente dei bianconeri Martin Blaser: «Da mesi Michele Campana, che funge anche da vicepresidente dell’Associazione Football Club Lugano e da presidente del Team Ticino, sta lavorando a una soluzione. Siamo particolarmente felici di aver dato un futuro al movimento femminile. La nostra priorità è quella di dare spazio alle calciatrici della regione, con al massimo qualche rinforzo estero laddove è proprio indispensabile. Probabilmente l’inizio sarà difficile, perché non sappiamo se il livello attuale delle calciatrici ticinesi sarà sufficiente per raggiungere una facile salvezza, ma faremo il possibile per metterle in condizioni di poter esprimersi al meglio. È la loro grande occasione, vogliamo basare il progetto su giocatrici regionali e far crescere l’intero movimento, diventando uno sbocco naturale per le ragazze che escono dalla U17. Per l’FC Lugano in fondo si tratta di un momento storico: per la prima volta delle squadre femminili fanno ufficialmente parte della nostra organizzazione».