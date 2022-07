ACB Protagonista? «Sempre almeno 3’000 tifosi al Comunale»

Bentancur è stato accolto con diffidenza.

«È vero, ma ha dimostrato di saper mantenere le promesse. Ha preso la società in Promotion League e al primo colpo l’ha portata in Challenge League. Ora dubbi sul suo conto, in tribuna, non ne hanno più. Poi, diciamolo chiaro: a Bellinzona c'era grande fame di calcio dopo le vicissitudini degli ultimi anni, dopo il fallimento, la risalita e gli altri problemi avuti. E Bentancur, che ha fatto subito benissimo, l'ha un po' saziata. E, in più, almeno per quanto si può vedere in questi giorni, sta allestendo una squadra competitiva pure per il nuovo campionato. Che poi faccia anche i suoi interessi, finché i numeri della sono dalla sua parte, conta poco. Infine, permettetemi: nel calcio le verginelle non esistono. Di club che hanno dirigenti che guardano anche ai loro affari, che scelgono giocatori anche in base all’agente, è pieno».