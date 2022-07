Clausola attivata, Neymar mette nei guai il PSG

PARIGI - Sarà per le sue numerose assenze “programmate”, sarà per il suo essere ingombrante, sarà per il rendimento altalenante… sta di fatto che il Paris Saint-Germain ha deciso di poter fare a meno di Neymar. Anzi, ha fatto di più: si è mosso per trovare al brasiliano una sistemazione e si è mostrato disponibile a trattare sul prezzo del suo cartellino. Per questo - secondo i soliti bene informati - da Parigi hanno contattato il Chelsea per proporre il loro gioiellino.