Matteo Tosetti e Gaetano Berardi giocheranno a Bellinzona. E non è finita

Formatosi a Basilea, provata la Ligue2 francese e mossosi anche nella seconda serie svizzera (10 presenze con il Neuchâtel Xamax nel 2021/22), il primo - il 22enne renano Marchand - ha tutte le carte in regola per guadagnarsi un posto fisso nella difesa (o davanti a essa) che l’ACB schiererà per tutta la prossima stagione. Possibile futura colonna della retroguardia granata è anche Izmirlioglu, 23enne che ha chiuso il campionato passato da aggregato al Lucerna. Prima della poco fortunata avventura con gli svizzerocentrali (da gennaio in avanti “ribaltati” e consolidati da Mario Frick, che nella sua rincorsa alla salvezza ha azzerato ogni esperimento), il nativo di Frauenfeld è stato uno dei cardini del Wil, club con il quale ha messo insieme 47 presenze e 1 rete in un anno e mezzo trascorso in Challenge League.