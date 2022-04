La Roma di Mourinho battuta nei minuti finali dal Bodo Glimt

BODO - La Roma di José Mourinho ha trovato un osso davvero duro in questa edizione di Conference League. La formazione giallorossa è infatti stata sconfitta 2-1 in trasferta dal Bodo Glimt - affrontato per ben tre volte negli ultimi sei mesi - nella gara d'andata valida per i quarti di finale.

Dopo il pesante 1-6 incassato in terra norvegese e il 2-2 maturato fra le mura amiche durante la fase a gironi, la truppa dello Special One è dunque inciampata ancora una volta, in virtù delle marcature di Saltnes (56') e Vetlesen (89'). Di Pellegrini il momentaneo 1-0 per gli ospiti (43').

Negli altri incontri da segnalare il 2-1 con cui l'Olympique Marsiglia ha avuto la meglio sul Paok, mentre Feyenoord-Slavia Praga (3-3) e Leicester-PSV (0-0) sono terminate in parità.

keystone-sda.ch (Mats Torbergsen)