Svizzera, sorteggio pessimo

DOHA - Trentadue bussolotti divisi in quattro urne e la classica “pesca”, il tutto per definire otto gironi: è così che, in una cerimonia luccicante nello sfarzoso Doha Exhibition and Convention Center, il futuro Mondiale della Svizzera ha preso forma.

Nel primo turno del torneo che comincerà il prossimo 21 novembre (con Qatar-Ecuador) e che vedrà la finale disputarsi il 18 dicembre, la selezione rossocrociata è stata inserita in un girone che comprende Brasile, Serbia e Camerun.

È andata bene? È andata malissimo.

Finiti nella seconda di quattro fasce in compagnia di Olanda, Messico, Danimarca, Germania, USA, Uruguay e Croazia, i ragazzi guidati da Murat Yakin hanno infatti rimediato probabilmente il peggior sorteggio possibile. Un sorteggio quasi proibitivo.

Passi l’avversaria della prima fascia, sempre difficile a parte i padroni di casa del Qatar, ma è con quelle di terza e quarta che si deve provare a competere per passare il turno e planare agli ottavi. E in entrambi i casi gli elvetici hanno pescato un cliente pessimo: la tostissima truppa balcanica e, come squadra “debole” del gruppo, i fisicamente molto impegnativi Leoni indomabili.

E proprio contro gli africani la Svizzera comincerà le sue fatiche (il 24 novembre). La sfida al Brasile si terrà invece il 28 novembre, mentre l’incrocio con la Serbia avrà luogo il 2 dicembre.

I gruppi

GRUPPO A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda

GRUPPO B: Inghilterra, Iran, Stati Uniti, vincente Galles/Ucraina/Scozia

GRUPPO C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia

GRUPPO D: Francia, vincente Australia/Emirati Arabi/Perù, Danimarca, Tunisia

GRUPPO E: Spagna, vincente Costa Rica/Nuova Zelanda, Germania, Giappone

GRUPPO F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia

GRUPPO G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun

GRUPPO H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud

Le quattro fasce

Fascia 1 - Qatar, Brasile, Belgio, Francia, Argentina, Inghilterra, Spagna e Portogallo.

Fascia 2 - Svizzera, Olanda, Messico, Danimarca, Germania, USA, Uruguay e Croazia.

Fascia 3 - Senegal, Iran, Giappone, Serbia, Polonia, Corea del Sud, Marocco e Tunisia.

Fascia 4 - Canada, Camerun, Arabia Saudita, Ecuador, Ghana e altre tre da decidere (una tra Galles-Scozia/Ucraina, una tra Costa Rica/Nuova Zelanda, una tra Australia/Emirati Arabi Uniti-Perù)

keystone-sda.ch (LAURENT GILLIERON)