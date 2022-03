Shaqiri affronta il Kosovo: «Sarà emozionante, ma voglio vincere»

ZURIGO - Dopo il test di Wembley, dove abbiamo sì perso ma destando una buona impressione, domani sera la nostra Nazionale tornerà a giocare su suolo elvetico. La sfida contro il Kosovo si disputerà al Letzigrund in un ambiente che si prospetta elettrizzante: tutti i 20'800 biglietti disponibili sono stati venduti.

Sebbene si tratti soltanto di un'amichevole, quella di martedì è una partita molto attesa, specialmente per i giocatori rossocrociati con origini kosovare come Shaqiri, Xhaka e Zeqiri. «È una grande partita per tutti, ci sono diversi giocatori kosovari che sono cresciuti in Svizzera ed hanno giocato per la nazionale rossocrociata - è intervenuto il giocatore dei Chicago Fire in conferenza stampa - Personalmente mi sto preparando all'incontro come faccio sempre. Sarà emozionante sì, ma voglio vincere. Sono molto bravo in questo: mi concentrerò solo sul campo, con l'obiettivo di offrire una buona prestazione».

Dal canto suo il selezionatore Murat Yakin sa quello che vuole: «Voglio proporre un calcio coraggioso e propositivo. Mi piacerebbe vedere la medesima intensità del primo tempo giocato a Wembley. Ci siamo allenati bene questa settimana».

Per la sfida di martedì la Svizzera dovrà fare a meno di Silvan Widmer e Manuel Akanji, leggermente acciaccati dopo l'incontro di sabato.

keystone-sda.ch (ENNIO LEANZA)