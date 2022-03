Yakin disegna la prima Svizzera del 2022

BERNA - La qualificazione a Qatar 2022 è già stata centrata ma la Svizzera non starà a guardare mentre le ultime selezioni consumeranno il loro sogno Mondiale.

Durante la sosta, la Nazionale sarà infatti in campo due volte (in Inghilterra il 26 marzo e contro il Kosovo, a Zurigo, il 29 marzo), impegnata a scaldare i motori in previsione di un’annata intensa. Per il doppio appuntamento Murat Yakin ha richiamato Elvedi, Embolo, Xhaka e Zuber, assenti nelle ultime uscite rossocrociate, e convocato - di picchetto - Mattia Bottani e Antonio Marchesano.

