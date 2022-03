Atletico e Benfica tra le magnifiche otto: out United e Ajax

MANCHESTER - È stata un'altra serata di verdetti ed adrenalina pura sul palcoscenico della Champions League, dove Atletico Madrid e Benfica, sovvertendo in parte anche i pronostici della vigilia e firmando due vittorie esterne, hanno strappato il pass per i quarti di finale.

Per accomodarsi tra le magnifiche otto i solidi Colchoneros di Simeone hanno sbancato 1-0 Old Trafford, dove lo United di CR7 è stato castigato da Renan Lodi, a segno di testa al 41' su assist delizioso di Griezmann. Il resto lo hanno fatto Oblak (eccellente) e la difesa degli spagnoli, insuperabili grazie ad una prova maiuscola. Positiva anche la prova dell'ex Udinese Rodrigo de Paul, che nel primo tempo ha chiamato in causa De Gea con un bel tiro da fuori.

Fa festa anche il Benfica, che ha neutralizzato i Lancieri e fatto breccia al 77’ con Núñez. L’Ajax del bomber Haller, dopo il percorso netto nella fase a gironi (18 punti), deve così salutare la competizione. Gli olandesi ci hanno provato in ogni modo e per 70' sono stati anche padroni del match, ma senza sfondare sono poi stati castigati in una delle poche occasioni dei rivali. Ottimi nella fase difensiva, i lusitani devono "ringraziare" anche Onana, che con la sua uscita maldestra ha favorito il gol decisivo di Núñez.

keystone-sda.ch / STR (Dave Thompson)