Stende un avversario con un colpo di Thai-boxe al volto: espulso e... licenziato

BANGKOK - Nel pomeriggio di domenica - in occasione del match di Thai League 1 fra North Bangkok University e Bangkok, terminato 3-0 - il giocatore degli ospiti Aitsaret Noichaiboon ha letteralmente perso il lume della ragione.

Come si può vedere nel video in allegato - pubblicato su Twitter - il calciatore in questione si è scagliato su Supasan Ruangsuphanimit, reo di averlo sgambettato lievemente in precedenza, rifilandogli un violento colpo di gomito al volto.

Espulso ovviamente dal campo, Noichaiboon è stato anche licenziato dal proprio club con effetto immediato. Stando ai media locali la vittima è stata ricoverata in ospedale e sono stati necessari ben 24 punti di sutura per sistemare la ferita al labbro. Le cure mediche saranno inoltre pagate dalla squadra avversaria.