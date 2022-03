Solo un pari per Roma e Atalanta contro Udinese e Genoa: la Champions si allontana

UDINE - È la Juve a "festeggiare" per i risultati scaturiti nei match delle 18.

Sì perché con i pareggi della Roma a Udine (reti di Molina per i friulani e Pellegrini per i giallorossi) e dell'Atalanta in casa con il Genoa (0-0), la formazione di Massimiliano Allegri - vittoriosa ieri per 3-1 a Genova contro la Sampdoria - ha ora otto punti di margine sulle due squadre (Freuler e compagni hanno disputato una gara in meno).

A questo punto la Vecchia Signora è in una situazione ideale per non lasciarsi sfuggire la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

