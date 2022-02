Parejo risponde alla prodezza di Vlahovic: la Juve pareggia col Villarreal

VILLARREAL - Il 22.02.2022 è una data che Dusan Vlahovic non scorderà mai. Nella sera del suo esordio in Champions League, l'attaccante serbo della Juve ha impiegato solo 33 secondi(!) per tramutare in gol il primo pallone toccato. Nonostante la prodezza da record del suo bomber - stop di petto orientato e destro incrociato da applausi su assist di Danilo -, la Juventus non è andata oltre l'1-1 sul campo del Villarreal.

Dopo alcune buone occasioni già nel primo tempo (come un palo colpito al 13'), nella ripresa il Sottomarino Giallo ha infatti trovato il meritato pareggio con Parejo, "dimenticato" al 66' a due passi da Szczesny (mancata copertura di Rabiot e De Ligt) e abile ad infilare l'1-1. Gli spagnoli hanno chiuso col 59% di possesso palla.

L'1-1 maturato in Spagna può comunque soddisfare la Juve, che si giocherà il pass per i quarti nel secondo e decisivo round, in agenda il 16 marzo a Torino.

La serata di Champions ha visto in campo anche i campioni in carica del Chelsea, che davanti ai propri tifosi non hanno lasciato scampo al Lille, piegato 2-0. Per i Blues di Tuchel - già ad un passo dai quarti - a segno Havertz (8') e Pulisic (63').

keystone-sda.ch (Domenech Castello)