Lugano, che fatica: i bianconeri staccano il pass per il penultimo atto

THUN - Il Lugano è la quarta e ultima formazione a staccare il pass per le semifinali di Coppa Svizzera. Nonostante qualche difficoltà, la compagine bianconera è stata in grado di espugnare il campo del Thun 4-3, anche se fino al 73' il punteggio era fermo sul 2-2.

Per la cronaca le marcature dei ticinesi - costretti a schierare Custodio in difesa, a causa delle numerose assenze - portano la firma di Haile-Selassie (12'), ancora in rete dopo il gol vincente realizzato qualche giorno fa al debutto contro il Lucerna, Yuri (14'), Sabbatini (73') e Lovric (81'). Per i padroni di casa sono invece andati a segno Sutter (32'), Dorn (50') e l'ex Gerndt su rigore (84').

Gli uomini di Mattia Croci-Torti raggiungono così al penultimo atto di questa competizione Yverdon, Lucerna e San Gallo, le tre squadre che si erano qualificate in precedenza e che avevano prevalso rispettivamente su Losanna, Bienne ed Etoile Carouge.

THUN - LUGANO 3-4 (1-2)

Reti: 12' Haile-Selassie 0-1; 14' Yuri 0-2; 32' Sutter 1-2; 50' Dorn 2-2; 73' Sabbatini 2-3; 81' Lovric 2-4; 84' Gerndt (R) 3-4.

LUGANO: Osigwe; Custodio (91' Durrer), Daprelà, Ziegler; Lavanchy; Sabbatini, Lovric, Yuri (55' Facchinetti); Haile-Selassie (55' Ruegg), Celar (69' Aliseda), Bottani.

keystone-sda.ch / STR (MARCEL BIERI)