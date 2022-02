Coppa Italia: l'Inter vola in semifinale, Roma fuori

MILANO - "Bentornato a casa José". Con queste parole il popolo nerazzurro ha accolto a San Siro l'amatissimo e indimenticato José Mourinho.

Tornato per la prima volta a Milano per affrontare la sua vecchia creatura - con la quale vinse lo storico Triplete nel 2010 - il portoghese non ha trascorso una bella serata. Il percorso della sua Roma in Coppa Italia è infatti terminato proprio nel capoluogo lombardo, dove la compagine di Simone Inzaghi - superiore per tutti i 90' - si è imposta per 2-0.

Sono bastati appena due minuti a Dzeko, servito ottimamente da Perisic, per arrecare il primo dispiacere allo Special One. Una conclusione chirurgica di Alexis Sanchez, al 68', ha poi chiuso definitivamente i conti.

In semifinale l'Inter se la vedrà contro la vincente di Milan-Lazio, in campo domani sera.

keystone-sda.ch / STF (Antonio Calanni)