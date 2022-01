Abbonamenti: prezzi scontati per le partite del girone di ritorno

LUGANO - In vista del girone di ritorno di Super League, al via sabato, il Lugano ha annunciato la riapertura della campagna abbonamenti. La società offre agli interessati delle tariffe vantaggiose.

Ecco i dettagli in un comunicato emesso dal club:

"Dopo un ottimo girone di andata ci aspetta una seconda parte di stagione altrettanto esaltante; per questo motivo FC Lugano ha deciso di rilanciare la campagna abbonamenti, dando la possibilità a chi finora ha tergiversato di godersi le 9 partite della seconda metà della stagione a prezzi scontati.

La vendita partirà giovedì 27 gennaio e l’acquisto potrà essere fatto comodamente sul sito: bit.ly/ritorno2122 o in alternativa presso il segretariato (orari di apertura lunedì-venerdì 9.00-12.00 e 13.30-17.00).

Di seguito le tariffe degli abbonamenti:

Tribuna principale centrale: CHF 490

Tribuna principale centrale (AI/Studenti): CHF 390

Tribuna principale laterale: CHF 390

Tribuna principale laterale (AI/Studenti): CHF 315

Tribuna Monte Brè: CHF 245

Tribuna Monte Brè (AVS/AI/Studenti): CHF 190

Spalti / Curva: CHF 145

Spalti / Curva (AVS/AI/Studenti): CHF 115

Per gli under 18, in ogni settore dello stadio il costo dell’abbonamento per il girone di ritorno è di 45 CHF. Per qualsiasi dubbio o informazione è attiva l’e-mail abbonamenti@fclugano.com".