La Juventus non sbaglia contro l'Udinese. Lazio in scioltezza

TORINO - Finito al centro dei rumors di mercato, con il rinnovo che non arriva e l'Inter in agguato per piazzare un altro colpo a parametro zero, Paulo Dybala ha dato il "La" al successo della Juve sull'Udinese. I bianconeri, in campo allo Stadium, hanno vinto 2-0 sui friulani nell'anticipo della 22esima giornata di Serie A.

Aperte le marcature al 19' con la Joya - che ha "esultato" con uno sguardo gelido verso la tribuna -, la squadra di Allegri ha chiuso i conti al 76' con McKennie. In classifica la Juventus (quinta) sale a quota 41 punti e si avvicina alla zona Champions. Udinese 14esima con 20.

Trascinata dal suo bomber Ciro Immobile, la Lazio non ha invece lasciato scampo alla Cenerentola Salernitana (0-3), ultima della classe e toccata anche dal Covid. Sfida di fatto già archiviata nei primi minuti, con Immobile autore di una doppietta tra il 7' e il 10'. Nella ripresa, al 66', è arrivato anche il tris di Lazzari. I biancocelesti di Sarri sono ora sesti a quota 35 punti.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DI MARCO)