Il Napoli scivola in casa, l'Atalanta ne approfitta

NAPOLI - Nelle partite di oggi - valide per la 17esima giornata di Serie A - da registrare le vittorie di Empoli, Atalanta, Sassuolo e Torino.

I toscani hanno espugnato Napoli 1-0 (gol di Cutrone), la Dea ha piegato il Verona in rimonta 2-1 (rete di Simeone da una parte, di Miranchuk e Koopmeiners dall'altra), il Sassuolo ha sorpreso la Lazio 2-1 (sigilli di Berardi e Raspadori per i locali, di Zaccagni per i biancocelesti) e con lo stesso punteggio il Torino ha regolato il Bologna (Sanabria e autorete di Soumaoro per i granata, Orsolini per i felsinei).

L'Atalanta - ora terza in classifica (37 punti) - ha scavalcato proprio il Napoli (36). In attesa di Inter-Cagliari il Milan (39) guida la graduatoria, con due lunghezze di vantaggio sui cugini nerazzurri (37).

keystone-sda.ch (CESARE ABBATE)