La SFL rafforza il concetto di protezione

BERNA - La Swiss Football League, per cercare di contrastare il costante aumento dei casi di coronavirus, ha deciso di intervenire rafforzando il concetto di protezione.

Sino alla fine del 2021, in Super e Challenge League, saranno chiusi i settori ospiti e di conseguenza vietate le trasferte ai tifosi. Questa decisione interesserà di fatto gli ultimi due turni del girone d'andata e il recupero di Berna tra YB e Basilea.

La SFL, nella sua nota ufficiale, spiega che resterà in contatto con le autorità e seguirà attentamente l'evolversi della situazione, al fine di trovare la strategia migliore per contrastare la pandemia. A questo proposito non è escluso che, come nell'hockey, si possa anche decidere di introdurre il concetto 2G.