Ralf Rangnick nuovo allenatore dei Red Devils

MANCHESTER - Ora è ufficiale: fino al termine del corrente campionato sarà Ralf Rangnick a guidare il Manchester United di Cristiano Ronaldo.

In seguito all'esonero di Solskjaer, dopo un avvio di stagione oltremodo complicato, i Red Devils hanno deciso di puntare sul tedesco ex Lipsia. Per quest'ultimo, una volta terminata l'avventura in panchina, è previsto un ruolo in qualità di consulente.

«Il Manchester è fiero di annunciare l'ingaggio di Ralf Rangnick come tecnico ad interim fino alla fine della stagione - si legge nella nota del club - Al termine di questo periodo, Ralf e il club si sono accordati perché il rapporto continui in un ruolo di consulenza per altri due anni».

