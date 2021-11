Milan ancora ko in campionato: ride il Sassuolo

MILANO - Sbloccatosi in Europa - vincendo in casa dell’Atletico Madrid ha tenuto viva la speranza di passare agli ottavi di Champions League - il Milan si è fermato in Italia. Conquistate dieci vittorie nelle prime undici giornate di Serie A, il Diavolo ha infatti vistosamente frenato nelle ultime tre, nelle quali ha ottenuto un solo punto, frutto di un pari nel dodicesimo turno e, in seguito, due sconfitte. La miniserie negativa si è arricchita con il crollo interno contro il Sassuolo. Avanti con Romagnoli (21’), i rossoneri - che potrebbero vedere il Napoli scappare in classifica - si sono fatti riprendere e superare dal gol di Scamacca, dall’autorete di Kjaer e dal punto di Berardi.

La domenica pallonara ha offerto pure l’insipido pari tra Udinese e Genoa (0-0) e il successo centrato dal Bologna a La Spezia. La truppa di mister Mihajlovic ha sprintato grazie al rigore trasformato da Arnautovic all’83’.

keystone-sda.ch / STF (Luca Bruno)