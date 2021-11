Doppietta di un 18enne, Mourinho e la Roma ripartono

GENOVA - La prima sulla panchina del Genoa è stata di quelle da ricordare per Andryi Shevchenko. No, l’ex fenomeno ucraino non ha fatto decollare il Grifone, terzultimo della classifica con appena nove punti in tredici giornate; semplicemente ha assistito, impotente, ai colpi piazzati da Felix Afena-Gyan, che hanno fatto volare la Roma.

Reduci da due sconfitte consecutive, i giallorossi di José Mourinho si sono infatti rialzati grazie alle reti firmate dall’attaccante 18enne (classe 2003), chiamato dalla Primavera per dare profondità alla panchina. Al 75’ è entrato (al posto di Shomurodov) e in 19’ ha timbrato la doppietta che ha sancito il 2-0 finale. I tre punti conquistati hanno permesso alla Roma di superare in un colpo solo Lazio, Fiorentina e Juventus e di accomodarsi al quinto posto della classifica di Serie A.

