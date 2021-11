La Svizzera deve crederci: ecco cosa serve

Duello Svizzera-Italia Caricamento in corso ... Chi andrà direttamente al Mondiale? Svizzera Italia [{"keyQ":"q_zd8ymb"}] Vota Risultati Chi andrà direttamente al Mondiale? Svizzera 68% (365 voti) 68% Italia 32% (175 voti) 32% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1547535,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1272635","title":"Duello Svizzera-Italia","questions":{"q_zd8ymb":{"a":{"a_vwkxba":"Svizzera","a_pd3bwt":"Italia"},"q":"Chi andrà direttamente al Mondiale?","t":"0"}}}

LUGANO - Il pareggio di Roma ha sicuramente alzato la percentuale di possibilità della Svizzera di guadagnare un pass diretto per Qatar 2022, senza passare dai sempre insidiosi e fastidiosi playoff. Ma com'è la situazione, quando al termine del percorso di qualificazione mancano solo 90 infuocati minuti?

Lunedì sera la nazionale di Murat Yakin accoglierà a Lucerna la Bulgaria, mentre a Belfast gli azzurri di Mancini sfideranno l'Irlanda del Nord. Essendo appaiate a 15 punti, evidentemente per qualificarsi Svizzera e Italia dovranno cercare di fare meglio dell'altra.

In caso di arrivo a pari, si guarderebbe la differenza reti che oggi dice +11 per gli azzurri e +9 per gli elvetici. Qualora anche la differenza reti fosse in parità? Sarebbero decisivi i gol segnati: se l’Italia supera 1-0 l’Irlanda del Nord e la Svizzera batte 3-0 la Bulgaria, il biglietto diretto per il Mondiale andrebbe a Shaqiri e compagni. Se anche i gol segnati dovessero essere gli stessi, si guarderebbero infatti le reti in trasferta negli scontri diretti. Criterio che premierebbe la Svizzera (0-0 a Basilea, 1-1 a Roma).

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)