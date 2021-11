Nella serata odierna la Nazionale svizzera ha colto un pareggio esterno contro l'Italia (1-1), in occasione del penultimo match delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar.

Al termine dell'incontro il selezionatore elvetico Murat Yakin è parso soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. «Sono dell'idea che il pareggio sia il risultato più giusto», sono state le parole di Yakin alla fine dell'incontro. «Abbiamo iniziato la gara in maniera coraggiosa, passando in vantaggio meritatamente dopo pochi minuti. Volevamo proporre un gioco frizzante e ci siamo riusciti, anche se nel finale siamo stati fortunati. Non si può dimenticare che di fronte avevamo una squadra offensiva, che crea gioco ed è composta da buone individualità. Possiamo essere solo contenti, abbiamo conquistato un punto a Roma».

Lunedì sera Shaqiri e compagni se la vedranno a Lucerna contro la Bulgaria (ore 20.45), in un match che emetterà gli ultimi verdetti. «Giochiamo in casa e dovremo essere ancora più offensivi rispetto alla gara contro l'Italia. Noi dobbiamo vincere la nostra partita, poi vedremo cosa succederà a Belfast».

Azzurri e rossocrociati guidano la classifica del Gruppo C con 15 punti, davanti a Irlanda del Nord (8), Bulgaria (8) e Lituania (3). Ricordiamo che a parità di punti verrà presa in considerazione la differenza reti, dove attualmente la truppa di Mancini è in vantaggio di due gol.

