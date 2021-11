Italia-Svizzera: gli azzurri senza il loro capitano

ROMA - Non solo la Svizzera, ma anche l'Italia dovrà rinunciare a qualche pezzo grosso in vista del delicato scontro diretto - valido per la qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar - in programma venerdì (ore 20.45).

Dopo Pellegrini, Zaniolo e Immobile anche Giorgio Chiellini non sarà a disposizione del commissario tecnico Roberto Mancini, né per il match contro gli elvetici, né per quello contro l'Irlanda del Nord mercoledì. Il capitano azzurro lamenta infatti un problema agli adduttori.

A due turni dal termine le due squadre guidano la classifica del Gruppo C con 14 punti.