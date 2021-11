Solido e concreto: il Lugano di Croci-Torti è davvero... efficace

Il Lugano ha espugnato la Pontaise di Losanna in occasione della 13esima giornata di Super League.

La truppa di Croci-Torti si è infatti imposta 2-0 e ha così colto il terzo successo consecutivo, calcolando anche il match di Coppa Svizzera con l'YB (2-1) e quello di campionato con il Servette (2-1). Solidi e concreti, ai bianconeri – schierati in campo con Facchinetti al posto dello squalificato Daprelà, Lungoyi sulla corsia di sinistra e Lovric su quella di destra – sono stati sufficienti i guizzi di Ziegler su rigore (81') e di Mahmoud (94').

In virtù di questa prestazione Bottani e compagni occupano attualmente la quarta piazza in classifica (20 punti), due lunghezze in meno dell'YB (22) e quattro in mendo della capolista Basilea (26), con i renani che sono scesi in campo una volta in più. Il Lugano tornerà sul terreno di gioco il prossimo 21 novembre in casa con il Lucerna.

Da segnalare che da quando Mattia Croci-Torti si è seduto sulla panchina bianconera - ovvero dallo scorso 12 settembre contro il Basilea (1-1), la squadra ha incamerato, calcolando anche due sfide di Coppa Svizzera, sette risultati utili in nove incontri disputati: cinque vittorie, due pareggi e due battute d'arresto

keystone-sda.ch (LAURENT GILLIERON)