Embolo ed Elvedi: serata con infortunio

MAINZ - Brutte notizie per la nostra Nazionale, serata nera per Murat Yakin. Nico Elvedi e Breel Embolo potrebbero infatti dover saltare la partitissima in programma tra sette giorni contro l'Italia.

I due calciatori della nostra nazionale sono scesi in campo con la loro squadra di club, il Borussia Mönchengladbach, sul campo del Mainz. Entrambi hanno dovuto però abbandonare il campo per infortunio già nel primo tempo: Elvedi a causa di un problema alla caviglia, per l'attaccante alla coscia.

In questo momento non è possibile stabilire l'esatta entità degli infortuni. Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più.