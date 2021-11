YB a caccia del riscatto

VILA REAL - Nella serata odierna sono in programma le prime sfide valide per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Nel Gruppo F lo Young Boys sarà di scena sul campo del Villarreal e per restare in corsa per un posto negli ottavi di finale dovrà cercare di vincere. Un successo permetterebbe anche alla formazione bernese di riscattare il pesante 1-4 incassato due settimane fa proprio dagli spagnoli in casa.

Per l'occasione coach Wagner dovrebbe affidarsi al tandem offensivo composto da Elia e Siebatcheu, sostenuti da Ngamaleu, Aebischer, Martins Pereira e Fassnacht. Davanti a Faivre giostreranno invece presumibilmente Hefti, Camara, Lauper e Garcia.

Guida la classifica il Manchester United (6 punti), davanti a Villarreal (4), Atalanta (4) e YB (3).

Oltre alla squadra della Capitale scenderà in campo anche la Juventus davanti ai propri tifosi contro lo Zenit San Pietroburgo. La Vecchia Signora (9 punti) conduce la graduatoria del Gruppo H.

keystone-sda.ch (Domenech Castello)